الهند تسجل أعلى زيادة يومية في العالم بإصابات «كورونا»

المصدر: نيودلهي ■ ويترز

سجلت الهند، أمس، 314835 إصابة جديدة بمرض «كوفيد-19» في أعلى زيادة يومية للإصابات على مستوى العالم، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة ثانية من الجائحة، أثارت مخاوف جديدة بشأن قدرة الخدمات الصحية على التعامل مع الوضع. وقال مسؤولو الصحة في شمال وغرب الهند، بما في ذلك العاصمة نيودلهي، إنهم يواجهون أزمة مع امتلاء معظم المستشفيات وقرب نفاد إمدادات الأكسجين الطبي منها. وينصح الأطباء في بعض الأماكن المرضى بالبقاء في منازلهم، في حين أعلنت محرقة جثث في مدينة مظفربور بشرق البلاد أن جثث الموتى تكدست. وقال خبير الفيروسات ومدير معهد تريفيدي للعلوم البيولوجية بجامعة أشوكا شاهد جميل: «نحن الآن بلا أسرّة وبلا أكسجين. أي شيء آخر ثانوي»، وأضاف «البنية التحتية تتداعى». وكشفت أحدث بيانات لوزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ الآن 15.93 مليوناً، في حين زادت الوفيات 2104 ليصل الإجمالي إلى 184657.

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