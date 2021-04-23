عون يدعو إلى الهدوء بعد اضطرابات بسبب تنحية قاضية عن تحقيق في فساد

المصدر: بيروت ■ رويترز

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، من مغبة تدمير الممتلكات بعد تنحية قاضية عن تحقيق في فساد مالي، الأسبوع الماضي، ما دفعها هي وأنصارها لاقتحام مكتب للصرافة.

وأدلى عون بتلك التصريحات في بيان صدر بعد اجتماع أمني ضم رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الداخلية، ومسؤولين آخرين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القاضية غادة عون، اقتحمت، أول من أمس، هي وآخرون، مقر شركة صرافة، في تحدٍ لتنحيتها عن التحقيق، وقام بعض المشاركين بتحطيم الأبواب.

وتلك هي المحاولة الثانية لاقتحام مكتب شركة الصرافة من جانب القاضية عون، التي لا تربطها قرابة مباشرة بالرئيس، لكن بدا أن أنصارها من المؤيدين بشكل كبير لحزبه.

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