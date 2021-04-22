بايدن لابنة فلويد: والدك سيغيّر العالم

المصدر: واشنطن ■ وكالات

أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، لعائلة جورج فلويد، في اتصال هاتفي، الثلاثاء، عن «ارتياحه» بعد أن توصلت هيئة محلفين إلى أن الشرطي السابق ديريك شوفين مذنب في قضية مقتل الشاب الأميركي من أصل إفريقي، وردد عبارة قالتها ابنته، جيانا: «والدي سيغيّر العالم». وأضاف: «والدك سيبدأ بتغييره (العالم) الآن. إنكم عائلة مذهلة. أتمنى لو كان بإمكاني الوجود بقربكم ومعانقتكم». وقال بايدن: «نحن جميعاً نشعر بالارتياح» في المكالمة التي تشاركت عائلة فلويد في مينيابوليس تسجيلاً لها على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن الحكم «في غاية الأهمية»، متعهداً بإحضار العائلة على متن الطائرة الرئاسية لزيارة البيت الأبيض.

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