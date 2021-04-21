النائب العام: حادث قطار دلتا مصر أودى بحياة 23 شخصاً

المصدر: القاهرة - رويترز

قال مكتب النائب العام المصري يوم الثلاثاء إن حادث خروج قطار عن القضبان شمالي القاهرة يوم الأحد أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة 139.

وقالت هيئة السكك الحديدية المصرية إن القطار كان في طريقه من القاهرة إلى مدينة المنصورة بالدلتا وخرجت أربع عربات عن القضبان الساعة 1:54 ظهرا بالتوقيت المحلي (1154 بتوقيت جرينتش) على بعد نحو 40 كيلومترا شمالي القاهرة.

كانت السلطات قد ذكرت في البداية أن 11 قتلوا وأصيب 98.

وقال البيان إن النائب العام أمر يوم الثلاثاء بحبس 23 شخصا، بينهم قائد القطار وعاملون ومسؤولون بالسكك الحديدية.

ولم يتضح بعد سبب الحادث، وتحقق النيابة فيما إذا كان قد وقع بسبب الإهمال.

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