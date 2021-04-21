وزير النقل المصري يجري حركة تغييرات بقيادات «السكة الحديد»

المصدر: القاهرة ■ أ.ف.ب

قرّر وزير النقل المصري اللواء كامل الوزير، أمس، إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر بعد حادثي قطارات في أقل من شهر أوقعا أكثر من 30 قتيلاً، بحسب بيان للوزارة.

وقال البيان إن «رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد رسلان شلبي نقل لوظيفة مستشار الوزير لشؤون السكك الحديدية».

وأضاف البيان أنه تم تعيين مصطفى عبداللطيف أبوالمكارم في منصب رئيس الهيئة.

وأكد البيان إجراء تغييرات في قيادات هيئة السكك الحديد خصوصاً في قطاعي الصيانة والتطوير، مضيفاً أن الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة وإنما لطبيعة المرحلة المقبلة والتي «تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية الجاري تنفيذها، وتقديم خدمات أفضل والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمرفق السكك الحديدية الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً».

وقال موقع «بوابة الأهرام» الإلكتروني، إن التغييرات شملت تعيين 10 قيادات لـ«السكة الحديد».

وقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وأصيب نحو 100 بجروح الأحد الماضي عند خروج قطار عن القضبان بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، بعد ثلاثة أسابيع على حادث قطار آخر حصد 20 قتيلاً في 26 مارس في محافظة سوهاج بجنوب مصر.

وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث قطارات مأساوية.

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