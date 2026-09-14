«طرق دبي»: إنجاز 24% من مشروع الخط الأزرق لمترو دبي

كشف المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عبدالمحسن إبراهيم كلبت، أن نسبة الإنجاز في مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بلغت حتى الآن 24%، مؤكداً أن أعمال المشروع تسير وفق الجدول الزمني المحدد، ولا توجد أي تأثيرات مباشرة من التداعيات التي شهدتها المنطقة.

وأكد، على هامش مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين للإعلان عن تنظيم الهيئة الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027، المتخصص في السكك الحديدية والتنقّل، أن المشروع سيتم افتتاحه رسمياً في موعده المحدد في 9 سبتمبر 2029.