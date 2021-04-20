تركيا تقترح تأسيس مجموعة صداقة برلمانية مع مصر

المصدر: أنقرة - أ ف ب

اقترح حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تأسيس مجموعة صداقة برلمانية مع مصر، في خطوة جديدة في إطار جهود أنقرة لتطبيع العلاقات مع القاهرة.

وقال زعيم كتلة حزب أردوغان، العدالة والتنمية، في البرلمان بولنت توران: "سنقدم اليوم مقترحا إلى مكتب رئيس البرلمان لتأسيس مجموعة صداقة بين الجمهورية التركية ومصر"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأشاد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأسبوع الماضي بما وصفها "حقبة جديدة" في العلاقات مع مصر، معلنا عن زيارة مرتقبة الشهر المقبل لوفد دبلوماسي إلى القاهرة.

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