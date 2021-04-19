بالصور.. افتتاح قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة السعودية الثانية

المصدر: مكة المكرمة - واس

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة السعودية الثانية.

وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي أنه جرى افتتاح القاعات؛ لتسهيل عملية تفويج المعتمرين، وتحويلهم لقاعات الانتظار المعدة في توسعة الملك فهد التي تتسع لنحو (2000) معتمر في حال امتلأت مسارات المطاف،وذلك من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى وضع ملصقات التباعد الجسدي وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة؛ لسلامة المعتمرين في قاعات الانتظار.

ولفت أن ذلك يأتي في سبيل تسخير جميع الإمكانات؛ لتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين بتهيئة قاعات انتظار مقسمة للرجال والنساء.

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