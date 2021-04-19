«أسترازينيكا» تسعى لتطوير لقاح مضاد لسلالة جنوب إفريقيا

المصدر: فيينا ■ رويترز

قالت مسؤولة بشركة أسترازينيكا في النمسا بمقابلة نُشرت أمس، إنه من الممكن أن تكون نسخة مطورة من لقاح الشركة للوقاية من مرض «كوفيد-19» مُخصصة لمكافحة السلالة التي تم توثيقها في جنوب إفريقيا جاهزة بنهاية العام الجاري.

وقالت مديرة «أسترازينيكا» في النمسا، سارة وولترز، لصحيفة كوريير، إن الدراسات التي تشير حتى الآن إلى أن اللقاح الحالي أقل فاعلية في مواجهة الفيروس الموثق في جنوب إفريقيا ضئيلة، بحيث لا يمكن استخلاص استنتاجات نهائية منها.

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