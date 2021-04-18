ماكرون يدعو إلى تحديد «خطوط حمراء واضحة» مع روسيا

المصدر: باريس - د ب أ

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تحديد «خطوط حمراء واضحة» في التعامل مع روسيا في الوقت الذي تحشد فيه موسكو قوات على طول الحدود الأوكرانية وقد يموت زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني بسبب إضراب عن الطعام.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد عن ماكرون قوله في برنامج «واجه الأمة» على قناة «سي بي اس» التلفزيونية: «إذا كنا نريد نظاما أفضل من حيث الحد من التسلح، إذا كنا نريد تحقيق الاستقرار في الكثير من الأزمات الحالية في العالم اليوم، نحن بحاجة إلى حوار مفتوح وصريح مع روسيا»... وفقًا لمقتطفات أتيحت في تغريدة قبل بث المقابلة الكاملة اليوم الأحد.

وقال ماكرون أيضًا: «بعد سلوك غير مقبول، علينا بالفعل أن نعاقب.. وأعتقد أنه يتعين علينا تحديد خطوط حمراء واضحة مع روسيا. هذه هي الطريقة الوحيدة لتكون لدينا مصداقية. أعتقد أن العقوبات ليست كافية في حد ذاتها ولكن العقوبات جزء من الحزمة».

تأتي تصريحات الرئيس الفرنسي مع تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، حيث زادت موسكو من وجود قواتها على طول حدودهما، بينما قال مؤيدو زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني إنه على وشك الموت بعد نحو ثلاثة أسابيع من الإضراب عن الطعام.

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