"أسترازينيكا" تسعى لتطوير لقاح مضاد لسلالة جنوب أفريقيا

المصدر: فيينا - رويترز

قالت مسؤولة بشركة أسترازينيكا في النمسا في مقابلة نُشرت اليوم الأحد إنه من الممكن أن تكون نسخة مطورة من لقاح الشركة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مُخصصة لمكافحة السلالة التي تم توثيقها في جنوب أفريقيا جاهزة بنهاية العام الجاري.

وقالت مديرة أسترا زينيكا في النمسا، سارة وولترز، لصحيفة كوريير إن الدراسات التي تشير حتى الآن إلى أن اللقاح الحالي أقل فاعلية في مواجهة الفيروس الموثق في جنوب أفريقيا ضئيلة بحيث لا يمكن استخلاص استنتاجات نهائية منها.

وأضافت: "في الوقت نفسه بدأت أسترازينيكا وجامعة أكسفورد تعديلات على اللقاح خاصة بسلالة جنوب أفريقيا وتتوقع أن يكون جاهزا بنهاية العام إذا ما تطلب الأمر".

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