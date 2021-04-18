مقتل 8 أشخاص بالرصاص في مسجد بأفغانستان

المصدر: جلال اباد - أ ف ب

أعلن مسؤولون مقتل ثمانية من أفراد عائلة واحدة بالرصاص في مسجد بمدينة جلال أباد في شرق أفغانستان.

وقال حاكم ولاية ننغرهار ضياء الحق أمرخيل إن خمسة أخوة وثلاثة من أبناء عمومهم قتلوا "في المسجد عند الساعة 21,00 أثناء صلاة العشاء أمس السبت في الحي 9 في مدينة جلال آباد".

وأوضح حاكم ننغرهار لوكالة فرانس برس أن "التحقيق جار لكن وفق المعلومات نجم هذا الحادث عن خلاف على عقار".

وأكد فريد خان المتحدث باسم شرطة ننغرهار الوقائع لفرانس برس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news