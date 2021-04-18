انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في العاصمة الليبية

المصدر: طرابلس ■ أ.ف.ب

بدأت حملة تطعيم سكان العاصمة الليبية طرابلس ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أمس، وأعطت السلطات أولوية التلقيح للمسنين والطاقم الطبي. وتوافد عشرات المسنين المنتظرين إلى باحة مفتوحة، مع مراعاة التباعد الجسديّ صباحاً، أمام مركز التلقيح في طرابلس، وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار: «لدينا لقاح (سبوتنيك-في) الروسي الذي يعطى للذين أعمارهم أقل من 60 سنة. ولدينا أسترازينيكا الذي سيعطى لمن فوق الـ60 سنة. ولدينا أيضاً اللقاح الصيني سينوفاك». وأوضح المسؤول أن اللقاحات ستوزع على أنحاء البلاد، بما في ذلك بلديات الشرق والجنوب في الأيام المقبلة.

وتسجّل ليبيا نحو 1000 إصابة جديدة بـ«كورونا» يومياً، وبلغت الحصيلة الإجمالية الرسميّة 171.131 إصابة بينها 2882 وفاة.

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