8 قتلى في حادث إطلاق النار في مدينة إنديانابوليس الأميركية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأميركية في وقت متأخر الخميس، وفقاً للشرطة.

وقالت المتحدثة باسم شرطة إنديانابوليس جينيا كوك «أظهرت المعلومات الأولية أن مطلق النار انتحر في مكان الواقعة»، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك ما يهدد السكان.

وقالت جينيا كوك للصحافيين، إنه تم العثور على جميع الضحايا في مكتب تابع لشركة فيديكس قرب مطار المدينة الدولي، حيث أطلق مسلح النار. ولفتت الشرطة إلى أن أشخاصاً آخرين نقلوا إلى المستشفى.

وكانت كوك ذكرت أن حادث إطلاق نار وقع في مكتب تابع لشركة فيديكس لنقل البريد قرب مطار المدينة الدولي. وأوضحت الشرطة أن أشخاصاً عدة أصيبوا بالرصاص لكنها لم تؤكد عددهم أو حالتهم.

وأكدت «فيديكس» في بيان، أنها تتعاون مع السلطات. وقالت «نحن على علم بإطلاق النار المأساوي على منشأتنا بالقرب من مطار إنديانابوليس. وأكدت أن السلامة على رأس أولوياتنا وقلوبنا مع كل المتضررين».

ويعمل في الموقع أكثر من 4000 حسب وسائل إعلام.

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