8 قتلى في حادث إطلاق نار مدينة إنديانابوليس الأميركية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قتل ثمانية اشخاص على الاقل في حادث إطلاق نار في مدينة انديانابوليس الاميركية في وقت متأخر الخميس، وفقا للشرطة.

وقالت الناطقة باسم الشرطة جيني كوك للصحافيين إنه تم العثور على جميع الضحايا في مكتب تابع لشركة فيديكس قرب مطار المدينة الدولي حيث أطلق مسلح النار. ولفتت الشرطة إلى أن أشخاصا آخرين نقلوا إلى المستشفى لكنها لم تكشف عددهم.

ذكرت صحيفة إنديانابوليس ستار أنه تم العثور على العديد من الضحايا في منشأة تابعة لشركة Fedex بالقرب من مطار المدينة الدولي، نقلاً عن بيان للشرطة صدر في الساعة 11:30 مساءً بالتوقيت المحلي..

وأظهر بث مباشر شرائط للشرطة في مكان الحادث الذي جاء بعد عمليات إطلاق نار عدة في الأسابيع الأخيرة.

وفي نهاية الشهر الماضي، قتل أربعة أشخاص بينهم طفل في مبنى إداري في جنوب كاليفورنيا. وفي 22 مارس، قتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار على محل بقالة في بولدر في ولاية كولورادو.

وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع على إطلاق رجل النار وقتل ثمانية أشخاص بينهم ست نساء من أصل آسيوي، في منتجع صحي في أتلانتا في جورجيا.

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