السعودية تقترب من تسجيل 1000 إصابة يومية بـ«كورونا»

المصدر: ​متابعة موقع الإمارات اليوم

واصلت السعودية تسجيل ارتفاع في إصابات كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مع ثالث أيام رمضان، حيث أعلنت الصحة السعودية، اليوم، عن تسجيل 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 402 ألفاً و142 حالة، من بينها 9249 حالة نشطة منها 999 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وجاءت أعلى الإصابات بين المناطق في الرياض، التي سجلت 463 إصابة، تلتها منطقة مكة المكرمة 164 إصابة، ثم المنطقة الشرقية 140 إصابة.

وأعلنت الصحة عن شفاء 661 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 368 ألفاً و102 حالة، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى 6791 وفاة بعد تسجيل 10 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

وتم إجراء 45 ألفاً و843 فحصاً مخبرياً جديداً، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 16.02 مليون فحص مخبري لـ«كورونا».

كما وصل عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة حتى الآن نحو 6.61 مليون جرعة منذ بدء التطعيم حتى اليوم.

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