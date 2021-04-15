تعيين الأمير مشعل بن ماجد مستشاراً للعاهل السعودي بمرتبة وزير

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس، أمرأ ملكياً يقضي بتعيين الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشاراً لـ«خادم الحرمين الشريفين» بمرتبة وزير.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان صحافي اليوم: «يعين الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير»، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

واكتفى البيان بالقول «يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه».



ويشغل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، منصب محافظ جدة منذ 1997، وهو عضو في هيئة البيعة عن أبناء الأمير ماجد.

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