مصر.. «السكة الحديد» تعلن أسباب حادث قطار الشرقية.. والنيابة تباشر التحقيقات

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار ٣٣٩ ركاب القاهرة/ بنها/ الزقازيق/ المنصورة بمنطقة التجديدات بحوش محطة منيا القمح، خرج البوجي الخلفي من العربة الخامسة والسادسة من على القضبان.

وأعلنت الهيئة، في بيان، الخميس، خلو الخط الطالع وانتظام مسير القطارات عليه في الاتجاهين بسلامة وأمان، وقام ونش الزقازيق لرفع بوجي العربتين وإخلاء الخط، وتم تشكيل لجنة فنية للمعاينة والوقوف على أسباب خروج بوجي العربتين من على السكة.

من جهتها ذكرت النيابة العامة، في بيان اليوم الخميس، أن فريق من النيابة العامة انتقل لمعاينة موقع تصادم عربتيْن بالقطار رقم 939 الذي كان متوجهًا من محافظة القاهرة إلى محافظة الدقهيلة دون انقلابهما؛ وذلك بالقرب من محطة منيا القمح حيث تبين إجراء أعمال إصلاحات بتلك المنطقة، وقد انتقل فريق آخر من النيابة العامة لسؤال المصابين، وجار استكمال التحقيقات.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت إصابة 15 شخصا مساء الأربعاء جراء خروج قطار القاهرة الزقازيق عن القضبان بالقرب من محطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وأشارت الوزارة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إلى عدم وجود وفيات نتيجة الحادث، مضيفة أن ستة من المصابين خرجوا من المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ33 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزي.

وكشف مجاهد عن أن باقي المصابين يعانون إصابات بسيطة إلى متوسطة،كسور وجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد.

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