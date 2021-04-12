ميركل: الموجة الثالثة لكورونا "ربما تكون الأشد"

المصدر: هانوفر - د ب أ

تسعى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلى الحد من الزيادة المستمرة في الإصابات بفيروس كورونا، من خلال الاختبارات واللقاحات في المقام الأول.

وقالت ميركل، اليوم الاثنين، خلال افتتاح معرض هانوفر الصناعي المنعقد رقميا هذا العام: "علينا أن نقول إن هذه الموجة الثالثة ربما تكون الأشد بالنسبة لنا"، مضيفة أن عدد الإصابات مرتفع للغاية حاليا، ويتزايد شغل وحدات العناية المركزة في المستشفيات مجددا، مؤكدة أن "التطعيم أهم سلاح لدينا" لكسر هذه الموجة، وقالت: "والاختبارات تساعدنا في بناء جسر حتى تصبح حملة التطعيم فعالة".

وأوضحت المستشارة أن مواصلة التنمية الاقتصادية تتوقف بشكل حاسم على المدى الذي يمكن من خلاله السيطرة على العدوى في أسرع وقت ممكن، داعية إلى التعاون على مستوى العالم لمكافحة الجائحة، وقالت: "لأنه حتى التطعيم السريع لسكاننا لا يضمن عدم انتشار طفرات فيروسية أخرى في جميع أنحاء العالم، قد لا تكون لقاحاتنا فعالة ضدها أو تصبح أقل فعالية"، مضيفة أن حصول البلدان الفقيرة على اللقاحات له أهمية عالمية أيضاً.

وأكدت ميركل في الوقت نفسه ضرورة أن تصبح أوروبا أكثر مرونة فيما يتعلق بسلاسل التوريد الدولية، مشيرة إلى أنه من المهم تعزيز استقلال ألمانيا وأوروبا استراتيجيا - وكذلك في مجال إنتاج لقاحات كورونا، موضحة في المقابل أن هذا لا يعني تقييد التعاون مع مناطق اقتصادية أخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news