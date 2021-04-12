الكرملين يستبعد أي حرب مع أوكرانيا

المصدر: موسكو ■ أ.ف.ب

استبعد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، اندلاع حرب مع أوكرانيا في ظل تنامي المخاوف من تصعيد للنزاع مع إرسال حشود عسكرية روسية إلى الحدود الأوكرانية. وقال بيسكوف في مقابلة مع شبكة «روسيا 1» العامة: «لا أحد يسلك طريق الحرب، ولا أحد يقبل باحتمال نشوب مثل هذه الحرب». وتعتبر موسكو أن النزاع في جنوب شرق أوكرانيا حيث تدور حرب منذ 2014 بين قوات كييف والانفصاليين، والذي أوقع أكثر من 13 ألف قتيل هو حرب أهلية أوكرانية، فيما تتهم كييف والغرب موسكو بتقديم دعم عسكري وسياسي ومالي إلى الانفصاليين. وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، من عواقب وقوع «عدوان» روسي على أوكرانيا، معبراً عن «مخاوف» واشنطن حيال التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

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