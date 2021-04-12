لجنة الانتخابات الفلسطينية ترفض أغلبية الطعون

المصدر: رام الله ■ د.ب.أ

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس، رفضها للأغلبية العظمى من الطعون المقدمة ضد القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل. وذكرت لجنة الانتخابات في بيان أنها عقدت اجتماعاً للبت في 231 اعتراضاً قدم إليها خلال فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين لعضوية المجلس التشريعي 2021، وتناولت الاعتراضات موضوعات عدة بينها الادعاء بوجود أحكام قضائية على مرشحين أو الإقامة خارج البلاد، وقرّرت اللجنة رد 226 اعتراضاً منها، فيما تم سحب أربعة اعتراضات من قبل مقدميها، بينما قبلت اعتراضاً واحداً فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها كونها اكتسبت الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي يخالف أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.

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