تونس: لن نقبل المساس بالأمن المائي لمصر

المصدر: القاهرة - د ب أ

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن هناك تقاربًا وتوافقًا مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي بالنسبة للمبادئ الرئيسية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والإقليمية. وشدد الرئيس التونسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بالقاهرة قائلًا: "لن نقبل أبدًا بالمساس بالأمن المائي المصري، ونتمنى الوصول لحلول عادلة".

وتابع قائلًا: "أكررها أمام العالم أجمع أن الأمن القومي لمصر هو أمننا وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا".

وأكد الرئيس التونسي، أنه لا مجال لتقسيم ليبيا وندعم تحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه قال الرئيس السيسي في المؤتمر الصحافي عقب محادثاتهما إنه تناول مع نظيره التونسى قيس سعيد قضية الأمن المائى المصرى كونه جزءا من الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية.

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