البرازيل تلقّح 29,2 مليون ضد كورونا حتى الآن

المصدر: برازيليا-د ب أ

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه تم إعطاء 2ر29 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى اليوم.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر معدل التطعيم في البرازيل 11ر1 مليون جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين ثمانية أشهر.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في البرازيل قبل نحو 11 أسبوعا.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 4ر13 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 348 ألفا و718.

ومضى عام وستة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

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