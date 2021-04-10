الهند تسجل 145 ألف إصابة بـ«كورونا» في يوم واحد

المصدر: نيودلهي - د ب أ

شهدت الهند ارتفاعاً غير مسبوق في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 145 ألفاً و384 حالة، اليوم السبت، وهي أعلى زيادة في يوم واحد لحالات الإصابة الجديدة، منذ بدء الجائحة العام الماضي.

وهذا اليوم الرابع على التوالي، الذي تسجل فيه الهند، التي تشهد موجة ثانية من الجائحة، أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة الهندية، أن تلك الحالات الجديدة رفعت إجمالي حالات الإصابة إلى أكثر من 13.2 مليون حالة.

وتم تسجيل نحو 800 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 168 ألفاً و436.

وأدى الارتفاع في حالات الإصابة إلى إجبار العديد من الولايات، بما فيها العاصمة الوطنية، دلهي لفرض قيود صارمة، بما فيها حظر تجوال ليلي وإغلاق المدارس.

وشهد برنامج التطعيم في الهند، الذي بدأ في يناير الماضي، إعطاء نحو 98 مليون جرعة حتى الآن. وتعتزم الحكومة تطعيم 300 مليون موظف من العاملين في الخطوط الأمامية والأشخاص فوق 45 عاماً بحلول يوليو المقبل.

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