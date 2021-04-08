بايدن: عنف الأسلحة النارية في أميركا «وباء وعار دولي»

المصدر: واشنطن - أ ف ب

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بما اعتبره «وباء» أعمال العنف الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، معددا سلسلة حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة.

وقال بايدن في خطاب في البيت الأبيض أمام ناجين من هذه الحوادث إن «العنف باستخدام سلاح ناري في هذا البلد هو وباء، إنه عار دولي».

وأضاف أن «آلامهم هائلة» في إشارة إلى هؤلاء الناجين، قبل أن يعرض خطة محدودة لمكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة النارية.

وأكد بايدن أن الإجراءات التي تتضمنها الخطة لا تشكل التفافا على التعديل الثاني في الدستور الذي يعتبر المدافعون عن الأسلحة النارية أنه يضمن حقهم في اقتناء سلاح.

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