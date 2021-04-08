مصدر رسمي أردني: باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أكد مصدر رسمي أردني أن المتهم باسم عوض الله ما زال موقوفاً على ذمة القضية التحقيقية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المصدر الرسمي قوله، لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه غادر البلاد.

وكان وزير المالية السابق باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي سابقا أيضا، ضمن عدد من الأشخاص قالت الحكومة إنها ألقت القبض عليهم في إطار تحقيق في أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار المملكة.

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