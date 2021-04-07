أعلى حصيلة يومية منذ الجائحة.. الهند تسجل 115 ألف إصابة بكورونا

المصدر: نيودلهي - د ب أ

سجلت الهند 115 ألف و736 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، كما سجلت 630 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، وفقا للسلطات الصحية في البلاد.

وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 12 مليون و801 ألف و785 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 166 ألفا و177 وفاة.

وقضت محكمة دلهي العليا بوجوب ارتداء الكمامة أثناء قيادة السيارة حتى لو كان السائق بمفرده، حيث وصفت السيارة بـ"المكان العام".

وقالت المحكمة إن الكمامة بمثابة "درع سلامة" للشخص الذي يرتدي الكمامة ومن حوله.

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