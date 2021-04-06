سورية.. مريض كورونا ينتحر بإلقاء نفسه من الطابق الرابع لمستشفى

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

توفى أحد مرضى كورونا بعدما رمى نفسه من الطابق الرابع في مستشفى الباسل بمدينة طرطوس السورية.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن المتوفى (حليم . ع) كان مصابا بفيروس كورونا، وإن التحقيقات حول أسباب الوفاة أظهرت أنه "قام برمي نفسه بسبب دخوله بحالة من الخوف والكآبة الناجمة عن نقص الأكسجين والآلام الشديدة التي يسببها فيروس كورونا".

واضافت أنها نظمت المحضر اللازم في الحادثة وسلمت الجثة إلى ذويها لدفنها أصولا.

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