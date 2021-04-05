عدد قياسي للإصابات بـ «كورونا» في غزة

المصدر: رام الله ■ رويترز

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، تسجيل عدد قياسي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا‭‭ ‬‬في قطاع غزة بلغ 1628 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنه تم أيضاً تسجيل 1178 إصابة جديدة في الضفة الغربية، فيما بلغ عدد الوفيات في الضفة والقطاع 25 وفاة.

وفرضت وزارة الداخلية في قطاع غزة إغلاقاً ليلياً في القطاع يبدأ يومياً من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً، لمواجهة انتشار فيروس كورونا. كما تفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً في الضفة الغربية من الأحد إلى الخميس، وإغلاقاً شاملاً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار الفيروس. وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بأنه تم تسجيل 278936 إصابة منذ بدء الجائحة، فضلاً عن 2966 وفاة.

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