إصابة الرئيس الأرجنتيني بـ «كورونا»

المصدر: بوينس آيرس ■ د.ب.أ

قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، يوم عيد ميلاده، إن الاختبارات أثبتت إصابته بـ«كوفيد-19».

وقال فرنانديز في تغريدة نشرها بعد منتصف ليل الجمعة بقليل: «في نهاية اليوم، بعد تسجيل درجة حرارة 37.3 والشعور بصداع خفيف، أجريت اختبار مستضد وأظهر نتيجة إيجابية». وأوضح الرئيس الأرجنتيني أنه قام بعزل نفسه. وأضاف فرنانديز: «أنا بصحة جيدة، رغم أنني كنت أتمنى أن أنهي عيد ميلادي من دون هذا الخبر».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news