عون يدعو إلى تسمية الفاسدين بوضوح في لبنان

المصدر: بيروت ■ د.ب.أ

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، إلى تسمية الفاسدين بوضوح كخطوة أولى في محاربة الفساد. وقال عون عبر حسابه على «تويتر»، إن «أول خطوة في محاربة الفساد هي في تسمية الفاسدين والإشارة إليهم بوضوح».

واعتبر أن تعميم التهمة يصبّ في مصلحة الفاسدين: «لأنه تجهيل للفاسد الحقيقي وتضليل صريح للرأي العام».ويرجع اللبنانيون أسباب أزمات لبنان إلى منظومة الفساد المتحكمة منذ عشرات السنين.

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