مروان البرغوثي يدعم قائمة منشقة لـ «فتح» في الانتخابات الفلسطينية

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

أعلن ناصر القدوة لوكالة «فرانس برس»، أمس، أنه قدّم إلى لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قائمة يدعمها القيادي في حركة فتح، الأسير لدى إسرائيل، مروان البرغوثي، للاقتراع التشريعي الذي يفترض أن يجرى في 22 مايو المقبل، وستكون الأولى منذ 15 عاماً.

وقال القدوة رئيس قائمة «الحرية» إن فدوى البرغوثي، زوجة مروان البرغوثي، تحتل المرتبة الثانية في هذه القائمة. وأضاف أن «وجود زوجته فدوى في المركز الثاني» هو الدليل على أن مروان البرغوثي يدعم القائمة. وأغلقت لجنة الانتخابات المركزية، أول من أمس، الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.

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