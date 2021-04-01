مقتل 4 وإصابة 2 في إطلاق نار جنوبي لوس انجلوس

المصدر: لوس انجليس - رويترز

قالت الشرطة في مدينة أورانج بولاية كاليفورنيا الأميركية إن إطلاق نار يوم الأربعاء أدى إلى سقوط "العديد من الضحايا بينهم قتلى" وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربعة قتلوا قبل إلقاء القبض على مشتبه به.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل بشكل رسمي لكن خدمة لوس انجلوس سيتي الإخبارية ومحطة تلفزيون (كيه.إن.بي.سي) قالتا إن إطلاق النار أدى لمقتل أربعة وإصابة اثنين.

وقالت شرطة أورانج على فيسبوك إن أفرادها وصلوا إلى الموقع في الساعة الخامسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي "عندما أطلق النار وسقط العديد من الضحايا بينهم قتلى في الموقع".

وقال بيان الشرطة إن الوضع "استقر" منذ ذلك الحين ولا يوجد أي تهديد آخر للجمهور.

وذكرت محطة تلفزيون (كيه.إن.بي.سي) أن إطلاق النار وقع في مجمع تجاري في أورانج وهي مدينة تبعد حوالي 30 ميلا جنوب شرقي وسط مدينة لوس انجلوس.

وهذا ثالث حادث إطلاق نار مميت في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

ووصف حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم الواقعة على تويتر بأنها "مروعة ومفجعة".

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