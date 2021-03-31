بالصور.. جيشا مصر والسودان يكثفان التدريبات الجوية المشتركة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

في إطار تنفيذ فعاليات التدريب الجوى المشترك "نسور النيل - 2" والذي تجرى فعالياته حالياً بقاعدة مروى الجوية بجمهورية السودان بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة لكلا البلدين، نفذت القوات المشاركة بالتدريب عدد من الأنشطة التدريبة المكثفة بدأت مراحلها الأولى بإجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية.

ونفذت القوات المشاركة بالتدريب العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام.

وواصلت عناصر قوات الصاعقة لكلا الجانبين التدريب على أعمال الاقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة وتنفيذ عدة رمايات من أوضاع الرمي المختلفة.

وتفقد رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، القوات المشاركة في التدريب واستمع لعرض لملخص مراحل التدريب وقام بمتابعة سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو، وأشاد بما لمسه من تناغم واضح في الآداء بين القوات المشاركة من الجانبين.

وقال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية العميد أركان حرب تامر الرفاعي، إن التدريب يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف المختلفة.

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