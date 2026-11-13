استعراض فرص التطوير المهني للمشاركين في «صُنّاع محتوى دبي»خلال ورشة نظمها «نادي دبي للصحافة»

نظّم نادي دبي للصحافة ورشة تعريفية بعنوان «اكتشاف المواهب الإعلامية» في «نادي دبي للصحافة»، ضمن برنامج «صُنّاع محتوى دبي»، استعرض خلالها فرص التطوير المهني للمشاركين في البرنامج، بدءاً من التدريب إلى ما بعد التخرج.

وقدّمت الورشة مديرة مشروع - تطوير المواهب الإعلامية، في «نادي دبي للصحافة»، آمنة العبري، واستعرضت فيها دور قسم تنمية المواهب الإعلامية في اكتشاف الطاقات المبدعة وتطوير قدراتها، والفرص التي يوفرها النادي لصُنّاع المحتوى لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمواكبة التطورات في الإعلام الرقمي، كما ركزت الورشة على تعريف المشاركين بمنظومة العمل الإعلامي في دبي، وإطلاعهم على مبادرات النادي وبرامجه لاكتشاف المواهب الإعلامية الشابة وتأهيلها ودعم تطورها المهني.

وتناولت الورشة مسار المشارك في برنامج «صُنّاع محتوى دبي»، بدءاً من التسجيل والالتحاق بالبرنامج، مروراً بمراحل التدريب والتطبيق العملي، وصولاً إلى التخرج والفرص المتاحة لمواصلة تطوير مهاراته والاستفادة من شبكة العلاقات المهنية التي يوفرها النادي.

وأكدت آمنة العبري أن الورشة تأتي في إطار حرص النادي على تعريف المشاركين بالفرص والمبادرات التي يوفرها لدعم تطورهم المهني، وتعزيز استفادتهم من التجربة التدريبية لبرنامج «صُنّاع محتوى دبي».

وقالت: «نحرص من خلال برنامج (صُنّاع محتوى دبي) على أن تتجاوز استفادة المشاركين فترة التدريب، وأن يشكّل البرنامج نقطة انطلاق لمسار مستمر من التطوير المهني، عبر الاستفادة من مبادرات النادي وشراكاته الإعلامية في تنمية مهاراتهم وتطوير مشاريعهم الإبداعية، بما يعزز حضور المواهب الوطنية في صناعة المحتوى الرقمي».

كما تعرّف المشاركون، خلال الورشة، إلى موقع البرنامج ضمن منظومة المبادرات التدريبية للنادي، وأهمية التخطيط لمسار مهني واضح في صناعة المحتوى، والاستفادة من شراكات النادي الإعلامية في تطوير أفكارهم ومشاريعهم وبناء علاقات مهنية تدعم تطلعاتهم المستقبلية.

وشهدت الورشة أيضاً مناقشة المشروع الختامي للبرنامج، بوصفه فرصة للمشاركين لتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة في تطوير مشاريع تطبيقية تجمع بين السرد القصصي وأدوات الإنتاج الرقمي، ومتطلبات المحتوى الرياضي المتخصص.

وجاءت الورشة قبيل انطلاق المسار التدريبي للنسخة الرياضية من برنامج «صُنّاع محتوى دبي»، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 30 متدرباً، ويتضمن أكثر من 40 ساعة تدريبية تجمع بين الورش المتخصصة والتطبيقات الميدانية، بهدف تأهيل المواهب الوطنية لإنتاج محتوى رياضي نوعي يعكس مكانة دبي وإنجازاتها الرياضية.