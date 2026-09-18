أحمد بن محمد يشهد تخريج دفعات جديدة من 4 برامج إعلامية متخصصة

شهد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تخريج دفعات جديدة من أربعة برامج إعلامية متخصصة، وذلك ضمن اليوم الختامي لفعاليات «قمة الإعلام العربي 2026»، وفي إطار الجهود الرامية إلى إعداد جيل جديد من المواهب الإعلامية وصُنّاع المحتوى، وتطوير قدراتهم المهنية والإبداعية، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

وشمل التخريج منتسبي برنامج صُنّاع المحتوى الصحي، وبرنامج DXB500، وبرنامج صُنّاع المحتوى الثقافي، وبرنامج البودكاست العربي، وهي برامج تجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي، وتركز على تطوير مهارات المشاركين في صناعة المحتوى المتخصص والرقمي، والاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة للوصول إلى الجمهور بصورة أكثر تأثيراً وفاعلية.

ويركز برنامج صُنّاع المحتوى الصحي على تطوير مهارات المشاركين في تقديم المعلومات والموضوعات الصحية بأساليب مبسطة وموثوقة وجاذبة للجمهور، وتعزيز قدرتهم على توظيف أدوات صناعة المحتوى والمنصات الرقمية في رفع مستوى الوعي الصحي.

ويعمل برنامج DXB500 على إعداد وتطوير جيل جديد من صُنّاع المحتوى، من خلال تزويد المشاركين بالمهارات العملية والأدوات الحديثة التي تُمكّنهم من ابتكار محتوى رقمي مؤثر، وبناء حضور فاعل على المنصات الرقمية، ومواكبة التطورات المتسارعة في صناعة المحتوى.

أما برنامج صُنّاع المحتوى الثقافي، فيركز على تطوير قدرات المشاركين على تقديم موضوعات الثقافة والتراث والفنون بأساليب حديثة ومبتكرة، والاستفادة من أدوات السرد الرقمي في إنتاج محتوى قادر على الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور، وتعزيز حضور المحتوى الثقافي على المنصات المختلفة.

ويهدف برنامج البودكاست العربي إلى تطوير مهارات المواهب العربية في صناعة المحتوى الصوتي، بدءاً من تطوير الفكرة وبناء القصة وإعداد المحتوى، وصولاً إلى التسجيل والإنتاج والنشر، مع التركيز على الجوانب الإبداعية والمهنية والتقنية التي تسهم في إنتاج برامج بودكاست ذات جودة وتأثير.

ويعكس تخريج الدفعات الجديدة الاهتمام بتوفير مسارات تدريبية متخصصة، تواكب تنوع مجالات صناعة المحتوى، وتمنح المواهب فرصاً للتعلم والتطبيق والاستفادة من خبرات المتخصصين، بما يُعزّز قدرتها على ابتكار محتوى نوعي يلبي تطلعات الجمهور.

كما التُقطت لسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، صورة جماعية مع منتسبي «برنامج القيادات الإعلامية» التابع لمجلس دبي للإعلام، والذي يأتي في إطار المبادرات الهادفة إلى تطوير الكفاءات الإعلامية، وتعزيز قدراتها المهنية والقيادية.

ويأتي الاحتفاء بالمواهب الإعلامية خلال «قمة الإعلام العربي 2026» تأكيداً لأهمية الاستثمار في تطوير الكفاءات، وإعداد جيل قادر على الاستفادة من التقنيات الحديثة ومواكبة المتغيّرات التي تعيد تشكيل مستقبل الإعلام وصناعة المحتوى في المنطقة.