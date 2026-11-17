أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني ينبغي ألا تُشرك أولياء الأمور أو الأوصياء أو القائمين على الرعاية في الحالات المتعلقة بسلامة الطلبة البالغين 18 عاماً فأكثر دون موافقة الطالب، وأن تطلب عادةً موافقته قبل مشاركة المعلومات المتعلقة به أو إحالته إلى جهات خارجية، ما لم يوجد خطر يهدد سلامته أو سلامة الآخرين في ما يتعلق بالإحالة.

وأفادت، عبر إطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم في مؤسسات التعليم الخاص بدبي، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، بأن بلوغ المتعلم سن الرشد لا يعفي المؤسسة من مسؤوليتها عن رصد الحالات التي تستدعي الحماية، وتقديم الدعم، وتطبيق الإجراءات الداخلية المعتمدة لسلامة الطلبة وحمايتهم، مع مراعاة صفتهم القانونية كراشدين.

وأوضح الإطار أن مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني ملزمة باستيفاء متطلبات سلامة الطلبة وحمايتهم ذاتها المطبّقة على سائر القطاعات، بما يشمل الحوكمة والقيادة في مجال الحماية، والتدريب، والتوظيف الآمن، والإبلاغ، والتوثيق، وضمان فاعلية المنظومة.

وبيّن أن الاختلاف الرئيسي يتمثل في أن كثيراً من المتعلمين في هذين القطاعين يُعدّون بالغين من الناحية القانونية، ما يستلزم مراعاة موافقتهم عند مشاركة المعلومات وإشراك الأسر وإجراء الإحالات الخارجية.

وشدد على أن الإحالة إلى الجهات الخارجية تُجرى عادةً بموافقة الطالب البالغ، مع استثناء الحالات التي يوجد فيها خطر يهدد سلامته أو سلامة الآخرين.

أما المتعلمون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، فأوجب الإطار تطبيق إجراءات حماية الأطفال نفسها المتبعة في المدارس، مؤكداً سريان الإجراءات القانونية الخاصة بحماية الأطفال عليهم، حتى عند التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي أو التعليم والتدريب المهني.

وفي ما يتعلق بالسياقات التي تستدعي اهتماماً خاصاً، أشار الإطار إلى التدريب العملي والتدريب المهني، والخدمات التي يقدمها أطراف خارجيون، والتعلّم عن بُعد، والمواقف التي ينفرد فيها أحد البالغين بمتعلم.

كما شدد على مراعاة أي بيئة يدعم فيها المتعلمون الأكبر سناً المتعلمين الأصغر سناً، أو يشاركونهم بيئات العمل أو التعلّم، ضمن ترتيبات سلامة الطلبة وحمايتهم في هذه المؤسسات.