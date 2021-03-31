وفاة كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر السابق

المصدر: القاهرة - رويترز

أفادت بوابة الأهرام الإلكترونية، اليوم، بأن رئيس وزراء مصر السابق كمال الجنزوري توفي اليوم بعد صراع مع المرض في مستشفى القوات الجوية بالقاهرة.

وتولى الجنزوري رئاسة الوزراء خلال التسعينات في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، ثم شغل المنصب لفترة وجيزة بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك.

ونعى مجلس الوزراء المصري الجنزوري خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي قال: "فقدنا اليوم قامة وطنية عظيمة يشهد لها الجميع بالعلم والاجتهاد والإخلاص والمثابرة، حيث كان الراحل الكريم دوماً مرجعاً اقتصادياً مهماً وعلامة بارزة في الإدارة وتحمل المسؤولية".

وأعرب مجلس الوزراء عن "تقدير مصر للدور الوطني الكبير الذي أسهم به الدكتور كمال الجنزوري خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة في قيادة دفة الحكومة لفترتين دقيقتين من تاريخ الأمة المصرية".

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