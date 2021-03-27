السعودية تسجل ارتفاعاً في إصابات «كورونا» للمرة الأولى منذ سبتمبر

المصدر: الرياض - د.ب.أ

شهدت السعودية قفزة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت 510 إصابات جديدة، أمس، وهي الإصابات التي تسجل للمرة الأولى منذ نهاية سبتمبر 2020.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، أمس، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المملكة إلى 387 ألفاً و292 حالة مؤكدة، بزيادة 510 إصابات عن المسجلة أول من أمس، والتي بلغت 482 إصابة.

ويعد عدد الإصابات المسجلة الجمعة الأعلى منذ 29 سبتمبر الماضي.

وتم تسجيل 372 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 376 ألفاً و203 حالات (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل سبع حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6637 حالة وفاة. وبلغ إجمالي الحالات النشطة 4452 حالة، منها 630 حالة حرجة.

وبلغ عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة أكثر من 3.84 ملايين جرعة منذ بدء التطعيم حتى أمس.

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