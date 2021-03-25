وزراء خارجية 3 دول أوروبية في زيارة إلى ليبيا

المصدر: طرابلس - أ ف ب

وصل وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا الخميس إلى العاصمة الليبية طرابلس، لعقد مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيية، في إطار الدعم الأوروبي للسلطة التنفيذية الجديدة التي تم اختيارها في جنيف الشهر الماضي.

وبحسب فرانس برس سيعقد الوزراء مؤتمرا صحافيا مشتركاً مع نظيرتهم الليبية في العاصمة طرابلس، في إطار الدعم الأوروبي للسلطة التنفيذية الجديدة التي تم اختيارها في جنيف الشهر الماضي.

وجاءت هذه الزيارة المشتركة بعد أقل من أسبوعين على تشكيل حكومة ليبية موحدة جديدة مسؤولة عن إدارة المرحلة الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات العامة المقررة في نهاية العام الحالي.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبية وتتألف من نائبي لرئيس الوزراء و 26 وزيراً وستة وزراء دولة، على ثقة البرلمان وأدت اليمين الدستورية خلال الشهر الحالي.

وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.

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