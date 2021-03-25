«الرباعية» تدعو إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

دعت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط، الليلة قبل الماضية، في ختام أول اجتماع لها منذ تسلّم الرئيس الأميركي، جو بايدن، مهامه قبل شهرين إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي حين كان الناخبون الإسرائيليون يدلون بأصواتهم في رابعة انتخابات تشريعية مبكرة في أقلّ من عامين، عقد مبعوثو الرباعية (أميركا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة) اجتماعاً افتراضياً للبحث في سبل «العودة إلى مفاوضات هادفة تؤدّي إلى حلّ الدولتين»، حسب بيان للجنة.

وأضاف البيان أنّ المجتمعين دعوا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى «تجنّب أيّ عمل أحاديّ الجانب من شأنه أن يعقّد تنفيذ حلّ الدولتين»، في إشارة إلى التوسّع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلّتين.

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