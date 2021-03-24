روسيا تخطط لإنتاج لقاح "سبوتنيك في" في ألمانيا

المصدر: موسكو - د ب أ

تخطط شركة الأدوية الروسية آر فارم لإنتاج لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك في"، الذي تم تطويره في موسكو، في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا ابتداء من يونيو المقبل.

وقال المدير التنفيذي لشركة آر فارم، ألكسندر بيكوف، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نبذل قصارى جهدنا حتى يبدأ الإنتاج في الصيف"، مضيفا أن المختبر في بلدة إلرتيسن البافارية مجهز بالفعل وسوف يكون قادرا على إنتاج ملايين الجرعات كل شهر.

أضاف بيكوف: "نحن ننتظر قرار وكالة الأدوية الأوروبية لأن هذا هو الأساس القانوني الذي نحتاجه لبدء الإنتاج، ويمكن بعد ذلك تزويد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بلقاح "سبوتنيك في" من إلرتيسن.

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