الهند تسجل أعلى إصابات بـ «كورونا» منذ نوفمبر الماضي

المصدر: نيودلهي ■ وكالات

سجلت الهند أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ شهور، وذلك في الذكرى الأولى لبدء إجراءات العزل العام، وقالت وزارة الصحة الهندية إنها سجلت 46 ألفاً و951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وتعد هذه الحصيلة أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها في الهند منذ السابع من نوفمبر الماضي.

وأعادت السلطات الهندية فرض بعض القيود للحد من انتشار الفيروس، خصوصاً في ولاية مهاراشترا بغرب البلاد التي سجلت نحو ثلثي حالات الإصابة الجديدة، كما شهدت ولاية مهاراشترا غالبية الوفيات الجديدة، وعددها 212 وفاة، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس يتم تسجيلها منذ التاسع من يناير الماضي عندما تم تسجيل 228 حالة وفاة بالفيروس. ولم يعد هناك أسرّة شاغرة في بعض المستشفيات في أكثر الولايات الهندية نكبة بالوباء.

وبلغت الإصابات بالفيروس في الهند 11.65 مليون حالة، وهي ثالثة أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، فيما بلغ إجمالي الوفيات 159 ألفاً و967 حالة وفاة.

وفي بعض أجزاء الهند مازال الناس يخرجون دون كمامات ويخالفون شروط التباعد الاجتماعي، بما في ذلك في حملات انتخابية في أربع ولايات ستبدأ الانتخابات فيها في وقت لاحق هذا الشهر. وطرحت الهند أكثر من 44 مليون جرعة لقاح منذ بداية برنامج التطعيم في منتصف يناير الماضي، لكنها تريد تطعيم 300 مليون، أي نحو خمس السكان البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة، بحلول أغسطس المقبل. ومنحت الهند أو باعت أكثر من 60 مليون جرعة لقاح لنحو 76 دولة، قائلة إن بعض الشحنات كانت ضرورية للوفاء بالتزامات تعاقدية.

• 11.6 مليون إصابة بـ«كورونا» في الهند منذ ظهور الوباء.

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