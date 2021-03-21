سلطات "ميامي بيتش" تعلن الطوارئ إثر تجمعات خارجة عن السيطرة

المصدر: فلوريدا - أ ف ب

خرجت حشود من المحتفلين الذين تدفقوا على ميامي بيتش في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية لقضاء عطلة الربيع عن السيطرة، ما دفع السلطات لإعلان حال الطوارئ وفرض حظر تجول لوقف التجمعات والاحتفالات.

وأعلنت السلطات أنه يجب على الزوار إخلاء الشوارع وأن المطاعم ستغلق أبوابها في الساعة الثامنة مساء في ساوث بيتش، مركز الحياة الليلية في المدينة، بعد زيادة أعمال العنف والتخريب خلال الأيام الأخيرة.

وبالإضافة إلى حظر التجول، تم إغلاق الجسور الثلاثة التي تربط جزيرة ميامي بيتش بالبر الرئيسي لميامي أمام حركة المرور من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً. ويسمح فقط للسكان وعمال ونزلاء الفنادق بالمرور.

ومشاهد الحشود التي لا يمكن السيطرة عليها في عطلة الربيع ليست غريبة على ميامي بيتش، ولكن هذا العام، مع تلقيح ما يقرب من 13 بالمئة من سكان الولايات المتحدة، بات الجو احتفالياً.

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