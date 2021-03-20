أميركا للهند: لا تشتروا العتاد العسكري من روسيا

المصدر: نيودلهي - رويترز

ناقش وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اجتماع مع نظيره الهندي راجنات سينغ، اليوم السبت، اعتزام الهند شراء نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400 وجدد القول إن على حلفاء الولايات المتحدة عدم شراء العتاد الروسي لتجنب العقوبات الأميركية.

وقال أوستن للصحافيين في نيودلهي: "بالتأكيد نحث جميع حلفائنا، وشركائنا على الابتعاد عن العتاد الروسي، وتجنب اقتنائها بأي شكل مما يتسبب في فرض عقوبات من جانبنا".

وأضاف أن الهند لم تتسلم أي شحنة من نظام الدفاع الجوي إس-400 وبالتالي لم تتم مناقشة إمكانية فرض عقوبات.

وفي العام الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بعد شرائها صواريخ إس-400.

وفي عام 2019 دفعت الهند 800 مليون دولار دفعة أولى لشراء النظام الدفاعي من روسيا وتتوقع وصول البطاريات الأولى من الصواريخ في وقت لاحق من العام الجاري.

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