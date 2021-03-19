مصر ترفض تصريحات إثيوبية بشأن استكمال ملء سد النهضة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلنت مصر، أمس، رفضها تصريحات إثيوبية بشأن استكمال ملء سد النهضة، ولو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد.

جاء ذلك تعقيباً على تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين، خلال المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا أمس، بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سد النهضة الإثيوبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان صحافي، أمس، إن «هذه التصريحات، التي أكدت على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة، ولو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجدداً عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر، لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني، ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضاف أنه «من المؤسف أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها، ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي، وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار».

كما أشار المتحدث إلى أن هذه التصريحات الإثيوبية تعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news