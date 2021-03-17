وفاة ثلاثة من مرضى كورونا في حريق ببنغلاديش

المصدر: داكا - رويترز

قال مسؤولون في بنغلاديش إن ثلاثة من مرضى كورونا توفوا في حريق بمستشفى في العاصمة داكا اليوم الأربعاء.

وقال مدير المستشفى نظم الحق إن المرضى كانوا موضوعين على أجهزة التنفس الصناعي بوحدة الرعاية المركزة ولفظوا أنفاسهم بعدما استدعى الحريق إخلاء المبنى.

وذكر مسؤول بخدمة الإطفاء أن سبب الحريق لم يتضح بعد.

وتقع المستشفيات في بنغلاديش تحت ضغط كبير مع ارتفاع جديد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا هذا الشهر.

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