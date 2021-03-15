الهند تسجل قفزة في إصابات «كورونا»

المصدر: نيودلهي ■ رويترز

أعلنت الهند، أمس، تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد لهذا العام، إذ رصدت 25320 حالة جديدة، أول من أمس.

ووفقاً لما تظهره بيانات الصحة الهندية، فإن هذا العدد هو الأكبر منذ 16 ديسمبر الماضي. وتأتي الهند حالياً في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بـ«كورونا»، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، إذ سجلت حتى الآن 11.36 مليون إصابة.

وأظهرت البيانات تسجيل 161 وفاة جديدة بـ«كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 158607. وكان متوسط حالات الوفاة اليومية يبلغ 100 مريض منذ أوائل فبراير الماضي.

واعتباراً من اليوم، ستفرض السلطات في منطقة ناجبور بولاية ماهاراشترا أول عزل عام شامل منذ رفع القيود على مستوى البلاد في يونيو العام الماضي. وسجلت الولاية أعلى عدد إصابات بـ«كورونا»، وبلغ حتى الآن مليونين و300 ألف حالة.

وسجلت العاصمة نيودلهي تزايداً مطرداً في حالات الإصابة بالمرض على مدى الأسبوعين المنصرمين، وحذّرت السلطات الصحية السكان من أي تهاون في إجراءات الصحة العامة.

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