فرنسا تستضيف اجتماعاً رباعياً بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

أفادت وزارة الخارجية المصرية، أمس، بأن فرنسا ستستضيف اجتماعاً يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا ومصر الأردن بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، وأن الوزير المصري سامح شكري، غادر أمس إلى باريس للمشاركة في الاجتماع.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الوزراء سيناقشون آخر المستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة من أجل دفع عملية السلام قدماً، وخلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

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