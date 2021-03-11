«بيونتك» قادرة على تعزيز إنتاجها إلى 3 مليارات جرعة

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

قالت شركة الأدوية الألمانية «بيونتك»، إنها تستطيع زيادة إنتاج لقاح فيروس كورونا لمواكبة الطلب.

ويمكن أن تنتج الشركة الألمانية ما يصل إلى ثلاثة مليارات جرعة من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» مع شريكتها الأميركية «فايزر» إذا لزم الأمر في عام 2022، حسبما صرح الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك أوغور شاهين، لوكالة بلومبرغ للأنباء أول من أمس. وأضاف أن هذا يعتمد أيضاً على الطلب وما إذا كانت هناك حاجة إلى جرعات معززة. وستمثل الثلاثة مليارات جرعة، زيادة بنسبة 50% على ملياري جرعة تم التخطيط لها لعام 2021.

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